На «Усольехимпроме» завершили первоочередные работы по ликвидации отходов

Федеральный экологический оператор Госкорпорации «Росатом» завершил первоочередные мероприятия по ликвидации наиболее опасных объектов усольского «Химпрома», заявлено в рамках круглого стола по развитию «зеленого кластера». Встреча с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I – II классов опасности» прошла в Усолье-Сибирском. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Игорь Кобзев:

— Жители должны быть уверены, что они в безопасности. Мы все помним 2019 год, когда вводился региональный режим ЧС. Сегодня угрозы ликвидированы. Но мы должны не только устранить накопленный экологический ущерб, но и создать комфортные условия для жизни и работы усольчан. Для этого необходимо перезапустить промышленный комплекс города. Мы намерены использовать «зеленые технологии», чтобы минимизировать негативные последствия для экологии.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган обратил внимание на важность общественного контроля за проведением работ по ликвидации накопленного вреда.

Александр Коган:

— Мы видим, что необходимо развивать общественные пространства, капитально ремонтировать школы, создавать рабочие места. Очень важно, что будет с экотехнопарком, который сегодня по сути должен создаваться на месте рекультивации. Цель нашего визита – это взаимодействие с общественниками, дальнейшее развитие города и создание экотехнопарка с рабочими местами.

Как отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, на данном этапе все обязательства выполнены.

Андрей Лебедев:

— Угроза экологической катастрофы снята, но на этом работы не заканчиваются. Предстоит большой перечень мероприятий по основной рекультивации, куда войдут основные объекты-загрязнители - площадка «Химпрома», шламонакопитель, свалка коммунальных отходов, очистные сооружения с иловыми полями. Проект сейчас разрабатывается.

По плану работы по рекультивации территории должны быть завершены к 2024 году, чтобы начать здесь развитие «зеленого кластера» — взаимосвязанных производств, которые будут основаны на принципе рециклинга и отвечать принципам «зеленой химии». Это совместный проект Госкорпорации «Росатом», Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, Центра стратегических разработок «Северо-Запад» при поддержке региональных и муниципальных властей.

Главным звеном производственного кластера станет производственно-технический комплекс «Восток» по переработке промышленных отходов I и II классов опасности, строительство которого Госкорпорация «Росатом» начнет в 2022 году. Его проект уже прошел государственную экологическую экспертизу. Технопарк займется переработкой промышленных отходов бывшего «Химпрома».

Игорь Кобзев:

— Работа экотехнопарка будет обеспечена рекультивацией загрязненной территории. Задач хватит на 5-7 лет. Параллельно мы рассматриваем вопросы, которые не решались в городе годами – переселение из аварийного жилья, работы по благоустройству, капремонт школ, строительство учреждений образования, культуры и спорта. Развитие Усолья-Сибирского находится на нашем постоянном контроле.

Первый заместитель председателя общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин, комментируя визит на площадку бывшего «Усольехимпрома», отметил, что к проекту по ликвидации накопленного здесь вреда окружающей среде привлечено серьезное внимание федеральной власти.

Александр Закондырин:

— Принципиально важно, чтобы жители города обладали полной информацией об экологической ситуации в Усолье-Сибирском и наблюдали за ней в динамике, чтобы люди не боялись ни рекультивации территории, ни, тем более, создания нового производства.

СПРАВКА:

Распоряжением Правительства РФ единым исполнителем работ на промышленной площадке усольского «Химпрома» определено предприятие Госкорпорации «Росатом» – ФГУП «Федеральный экологический оператор». Первоочередные мероприятия по ликвидации наиболее опасных объектов начались в 2020 году.

В 2021 году Федеральный экологический оператор принял все неотложные меры. Приведены в безопасное состояние и перезатарены 17 аварийных емкостей большого объема, содержащих токсичные вещества. Ликвидированы все 12 скважин рассолопромысла с накопленными отходами. Локализована нефтяная линза, установлена противофильтрационная завеса и локальные очистные сооружения для ликвидации угрозы залпового выброса нефтепродуктов в бассейн реки Ангары.

Завершен демонтаж наземной части и фундаментов цеха ртутного электролиза. Это основной источник загрязнения окружающей среды ртутью. По периметру здания цеха установлена противофильтрационная завеса. Проведена демеркуризация загрязненных демонтированных строительных конструкций, загрязненный грунт и шлам затарены в специальные контейнеры. Завершены работы по грунтованию площадки цеха.

Всего федеральным проектом «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности» в составе национального проекта «Экология» предполагает создание семи экотехнопарков. Три из них будут построены с нуля в Иркутской, Томской и Нижегородской областях.