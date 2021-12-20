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Надежда Бабкина пришла на открытие бутика молодого мужа, которого, по слухам, бросила

Надежда Бабкина пришла на открытие бутика молодого мужа, которого, по слухам, бросила
Певица Надежда Бабкина, вопреки слухам о расставании с Евгением Гором, поддержала возлюбленного на открытие его магазина. На прошлой неделе в СМИ появились новости о разрыве Надежды Бабкиной с её гражданским мужем. Писали, что народная артистка решила поставить точку в отношениях с Евгением Гором и уже якобы нашла себе нового мужчину. На то, что в жизни руководителя ансамбля «Русская песня» произошли крутые перемены, намекнул её близкий друг Александр Васильев. На вопрос о новом романе Бабкиной историк моды загадочно ответил, что не вправе комментировать личную жизнь своей подруги. Уже на следующий день Бабкина пресекла распространение слухов о расставании с Гором. Певец открыл первый бутик с ароматическими свечами, производством которых он занимается последние пару лет. Надежда Георгиевна пришла поддержать своего любимого. Несмотря на загруженный график и предновогоднюю суматоху, она нашла время для редкого совместного выхода в свет.
Надежда Бабкина и Евгений Гор «Женя Гор открыл потрясающий магазин, в котором можно приобрести ароматические свечи, диффузоры, парфюм для дома и другие приятные мелочи. У меня вопрос подарков к Новому году для родных и близких отпал сам собой, стоило только переступить порог этого уютного магазинчика!», - прорекламировала бизнес возлюбленного Надежда Бабкина. Стоит отметить, что на совместных фото Бабкина и Гор выглядели очень счастливыми. Не похоже, что в их отношениях есть хоть какие-то проблемы. Либо они очень хорошо играют свои роли, либо Васильев ввёл журналистов в заблуждение. Напомним, что недавно Гора видели на премьере нового шоу в театре Бабкиной. Во время представления он восхищался талантом, красотой и энергией своей супруги.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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