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Нюша поделилась трогательными кадрами с родными и новорожденным малышом

Нюша поделилась трогательными кадрами с родными и новорожденным малышом
Певица Нюша решила пожить в Арабских Эмиратах вместе с мужем, детьми и мамой, пока новорожденный сын не окрепнет. Нюша наслаждается материнством. Пока о концертах и гастрольных турах поп-диве придется забыть. Она еще не восстановилась после вторых родов. Однако новорожденный малыш уже требует от своей мамочки максимум ее внимания. Даже по ночам певица сама встает к сынишке, когда тот капризничает или хочет кушать. Но такой график в декрете Нюшу совсем не смущает, она проводит время со своими детьми, стараясь запечатлеть в памяти каждую минутку.
Нюша с мужем Игорем Сивовым В своем микроблоге певица то и дело публикует свежие снимки с малюткой-сыном. От братика ни на секундочку не отходит и дочка Нюши. Кажется, Симба решила, что у них в семье появилась живая кукла-игрушка, которая умеет кушать, плакать и спать.
Нюша с детьми и мамой «Малыш так стремительно ворвался в мою жизнь.А сейчас я ощущаю насколько все своевременно🙏🏼 Как непредсказуема бывает наша жизнь. Главное двигаться в направлении счастья🥰 P.s. Как думаете, сколько часов я сейчас сплю по ночам?🤪» — отметила певица, намекнув, что мечтает выспаться.
Мама Нюши - Ирина Шурочкина с внуками «Нюша радует нас большим количеством милых фотографий 🥺♥️», «Здоровья вам крепкого 😍 красивая милая семья🙌❤️😍», «Ну все на одно лицо ❤️», «Какое счастье!!!😍😍 Семейная идиллия❤️❤️❤️», отметили поклонники в комментариях. Кстати, Нюша довольно быстро вернулась домой из клиники, а проживает сейчас артистка с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой в Дубае. Певица призналась, что не любит холод, поэтому с малышом предпочитает жить в тепле. А домой она вернется, когда малыш окрепнет. В личном блоге Нюша засветила свое новое жилище, сняв на камеру, как ее супруг играет с дочкой. Обстановка оказалась светлой, довольно сдержанной и по-домашнему уютной.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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