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Новый геймплей кампании CrossFireX — эксклюзива Xbox от Remedy

Новый геймплей кампании CrossFireX — эксклюзива Xbox от Remedy


CrossFireX является одним из наиболее ожидаемых релизов начала 2022 года. Игра выходит 10 февраля 2022 года на Xbox One и Xbox Series X | S, релиз ее на других платформах пока не заявлен. Microsoft работала совместно с Remedy и Smilegate над проектом.

Уже появились ранние обзоры игры от журналистов, которые остались не в восторге от проекта. Критики сходятся во мнении, что игра не предлагает ничего нового — это самый обычный шутер, который наполнен устаревшими шаблонами. Пока рецензии от журналистов не окончательные — им дали попробовать только несколько миссий игры, но ближе к релизу можно ожидать полноценные обзоры.

Сейчас же появляется все больше геймплея от журналистов, которые смогли опробовать игру. Очередное такое видео можно посмотреть ниже.


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Напомним, что CrossFire — это один из самых популярных условно-бесплатных многопользовательских проектов в мире. Игра CrossFireX отличается от оригинального CrossFire релизом на новых платформах, плюс наличием сюжетной кампании. При этом, кампания в игре (их будет две) платная, а мультиплеер CrossFire бесплатный.

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По материалам: newxboxone

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