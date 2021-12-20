Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука, изучающая числа и их влияние на мир, на людей, на историю. Эксперты в этой области рассказали, какое число будет у руля в первый день этой недели и как оно будет влиять на нашу судьбу.

Наступает 354 по счету день года. В целом это будет довольно благоприятный понедельник, в который многие дела будут идти как по маслу, а многим нашим целям суждено сбыться. Числа помогут в исполнении желаний, особенно тем из нас, чье подсознание лишено сомнений и страхов.

Число-покровитель 20 декабря 2021 года

Чтобы понять, какое число сегодня будет стоять выше остальных, нужно сложить все цифры даты 20.12.2021 и прибавить к ним порядковый номер понедельника — 1.

2+0+1+2+2+0+2+1+1=11. 1+1=2.

Двойка великолепно сочетается с первым днем недели, потому что это число любит, когда люди занимаются новыми делами, проявляют активность. Очень повезет повезет тем из нас, кто пожелает заняться финансовыми делами. Это благоприятный день для покупок, планирования дел на будущее. Двойка не очень любит флирт и романтику. Это число уединения, полной концентрации на делах. Главный символ дня — воронка, которая затягивает нас в дела и работу. Не отвлекайтесь ни на что второстепенное.





События 20 декабря из прошлого

20 декабря 1408 года хан Едигей отступил от стен Москвы. Это ознаменовало собой окончание последнего набега на Русь. Сегодня добро должно побеждать зло. Двойка на стороне людей с большим сердцем и благородными намерениями.

20 декабря 1792 года было открыто почтовое сообщение между США и Канадой. В этот же день, но в 1828 году Канада установила дипломатические отношения с Россией. Сегодня нужно идти на компромиссы, заниматься деловыми переговорами.

20 декабря 1963 года жителям Западного Берлина был впервые разрешен проход через Берлинскую стену для однодневного пребывания в ГДР. Сегодня можно и даже нужно идти на уступки и поблажки ради взаимного доверия.

Советы нумерологов на этот понедельник

Сегодня все будет следовать закону равноценного обмена. Чем больше вы будете трудиться, тем больше позитива вам подарит Вселенная. Все хорошие поступки вернутся вам сторицей.

Не исключено повторение горького опыта прошлого. Двойка может сделать так, что придется заново пережить что-то неприятное. Это не наказание, а возможность усвоить жизненный урок.

Вокруг самых ответственных и трудолюбивых людей будет аккумулироваться положительная энергия. Старайтесь быть ближе к тем, кто самоотверженно трудится, чтобы «заразиться» от них этим трудолюбием.

Это очень перспективное время для открытия бизнеса, смены работы, деловых поездок. Старайтесь сегодня без страха браться за что-то интересное и новое.

Нумерологи советуют не менять планы в последнюю секунду. Будьте последовательными и не рискуйте зря.

Талисманы удачи на 20 декабря

Красный цвет в одежде. Если вам нужно начать новое дело, то обязательно надевайте что-нибудь красное, чтобы обрести больше мотивации и уверенности в себе.

Цитрин и золотые украшения. Цитрин — камень физических и интеллектуальных сил. Он помогает эффективно восстанавливать силы и оставаться максимально продуктивными на протяжении всего дня. Золотые украшения действуют похожим образом, добавляя способность к поиску новой мотивации и страсти. В сочетании с красным цветом в одежде эффект будет вдвойне сильным.