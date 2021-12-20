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Ольга Орлова рассказала о дочери мужа

Ольга Орлова рассказала о дочери мужа
Певица и ведущая Ольга Орлова поделилась подробностями личной жизни. В начале декабря Ольга Орлова сообщила о свадьбе. Как оказалось, церемония состоялась еще осенью, но звезда не хотела афишировать радостное событие. Вот только поклонники, узнав, о личном счастье артистки, не перестают задавать ей вопросы про супруга. Так, во время очередного общения с фанатами Ольга рассказала, что у Валерия есть наследница. «Да, у моего мужа есть взрослая дочь. Умница и красавица», — поделилась звезда. Напомним, что у Орловой есть сын Артем, которому в этом году исполнилось 20 лет. Молодой человек сразу нашел общий язык с избранником мамы и одобрил ее свадьбу. Сейчас семья вместе живет в квартире Ольги, а в будущем они планируют перебраться в загородный дом.
Ольга Орлова Валерий умудрился найти общий язык даже с многочисленными собаками Орловой. Певица никогда не скрывала, что очень привязана к домашним животным, поэтому и вопрос отношения партнера к ним был для звезды важным. «Если бы муж был против собак, я бы за него не вышла. Я никогда не предам их. Я вообще по натуре очень преданный человек. Это касается всего. Я шла в комплекте с сыном, собаками и прочими моментами. Взять можно было только оптом», — подчеркивала однажды Орлова. Поклонники надеются, что этот брак певицы просуществует очень долго. Ольга давно искала личное счастье и, по мнению подписчиков, заслужила его.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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