Ольгу Бузову довел до истерики Сергей Соседов

Певица и ведущая Ольга Бузова устроила перепалку с музыкальным критиком. Сергей Соседов обвинил 16-летнего Никиту Белько в неуважительном отношении к наставникам проекта. Из-за резкой критики участник «Х-Фактора» не смог сдержать слез. Страсти на шоу «Х-Фактор» телеканала «Беларусь-1» накаляются. 18 декабря состоялся долгожданный полуфинал, в котором приняли участие пять артистов. Вот только пройти в следующий этап могли лишь трое из них. С первого же номера стало понятно, что наставники намерены всерьез биться за своих конкурсантов. Ситуация особенно накалилась во время выступления Никиты Белько. Дело в том, что после прошлых съемок 16-летний музыкант получил много негативных отзывов от Сергея Соседова. Критик уверен, что успех парня на проекте связан с его привлекательной внешностью, а не с вокальными данными. «Это неправда. Я всю жизнь пробивал себя дорогу талантом, а он мне такое говорит», — заявил Никита до начала выступлений. Разумеется, его комментарий немало задел Соседова. Именно поэтому он снова обрушился на юношу с критикой. «Я вообще не хочу комментировать этот номер. А зачем комментировать, если участник не уважает членов жюри? Все, кто сидит за этим столом, гораздо опытнее тебя. Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! Нет уважения молодых людей к старшим даже на уровне шоу. Что уж говорить про детей и родителей», — заявил Соседов. Бузова пришла к выводу, что это спланированная провокация, организованная Серегой и Соседовым, о чем она не упустила возможности рассказать. Вот только музыкальный критик категорически опроверг эти домыслы. «Ты что, с ума сошла, подружка? Перестань! Я даже не услышал, что мне там Серега сказал. Оль, ты в своем уме?» — парировал Соседов. В итоге Никита Белько, раскритикованный Соседовым, не смог сдержать слез. Ольга тоже расплакалась, ведь она искренне переживает за своих подопечных. Так или иначе, участнику удалось пройти в суперфинал, как и другому члену команды Бузовой Андрею Панисову. А вот подопечные Соседова оказались под угрозой вылета. В конце выпуска ему пришлось выбирать между Анастасией Кравченко и Денисом Пацевичем. В результате суперфинал прошла Анастасия. Теперь остается лишь узнать, кому же из ребят достанется победа в шоу.