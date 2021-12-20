Останина предложила принять закон о развитии детского движения

16:34 Автор: Евгения Филиппова

Необходимо начать работу по принятию федерального закона о госполитике в сфере развития детского движения в Российской Федерации, чтобы сделать гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков системным. Такое мнение выразила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от КПРФ Нина Останина 20 декабря на парламентских слушаниях комитета.

Парламентарий предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением издать указ о праздновании юбилея пионерского движения.

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По ее словам, в России образовано около двадцати детских объединений на базе пионерской организации, появились и новые движения.

«Но из 15 миллионов российских школьников в работе детских объединений задействовано не больше 6 миллионов, из них 3,5 участвуют в жизни объединений на системном уровне, остальные привлекаются на какие-то проекты», — отметила она.

К тому же, эта работа недостаточно системная, считает Останина. «Кто-то занимается только творчеством, кто-то военным воспитанием, кто-то походами, кто-то патриотикой», — перечислила депутат.

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По мнению главы Комитета, нужно начать работу по принятию федерального закона о госполитике о развитии детского движения в Российской Федерации. «Этот закон вывел бы тему развития детских общественных организаций на государственный уровень, придал бы ей системный характер», — сказала депутат.

В том числе, необходимо изменить принцип финансовой поддержки детских организаций и перейти от проектно-грантовой работы на полгода-год к долгосрочной поддержке на основе планово-системной деятельности, считает Останина.

Парламентарий предложила по итогам слушаний обратиться к президенту России с просьбой об издании указа о праздновании столетия пионерской организации по аналогии с указом о праздновании юбилея комсомола. «Это могло бы дать старт дискуссии о современном использовании столетнего опыта гражданско-патриотической работы с детьми», — полагает парламентарий.





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Напомним, что 1 сентября 2020 года вступили в силу поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые предусмотрели воспитательную составляющую в школьном образовании.

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