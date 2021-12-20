Отношения в рамках садовых товариществ предложили отрегулировать

23:38 Автор: Жанна Звягина

Законопроект: № 43016-8

Правительство внесло в Госдуму законопроект, призванный усовершенствовать регулирование корпоративных и земельно-имущественных отношений, возникающих при ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Документ опубликован в понедельник в электронной базе данных палаты.

Так, проектом предлагается исключить требования о необходимости согласия всех собственников садовых или огородных земельных участков при принятии на общем собрании решения о безвозмездной передаче недвижимости общего пользования, принадлежащего товариществу на праве собственности, в общую долевую собственность собственников земельных участков.

Правления малых садовых товариществ хотят разрешить заменять председателем

Также предлагается исключить необходимость образования садовых и огородных участков из земель, находящихся в частной собственности, на основании документации по планировке территории для снижения затрат садоводческих и огороднических некоммерческих организаций.

Документом предусматривается исключение требования о разработке проекта планировки территории для садоводческих товариществ с целью снижения затрат садоводческих и огороднических некоммерческих организаций. Предполагается, что необходимость разработки проекта планировки территории будет определяться общим собранием членов товарищества.

Также предлагается установить, что правила расчета взносов должны быть приведены в виде формулы или текстового описания для более простого восприятия гражданами и повышения гарантии их прав при возможном оспаривании в суде решений общего собрания об установлении размера взносов.

Кроме того, законопроектом предусматривается возможность голосования в очно-заочной и заочной форме с использованием электронных средств, в том числе на портале госуслуг, при принятии решений на общем собрании. Для обеспечения кворума общего собрания членов товарищества законопроект также предусматривает возможность проведения дистанционного очного голосования. Члены товарищества смогут самостоятельно выбирать электронные и технические средства, посредством которых будет осуществляться голосование.

Законопроектом также уточняются требования к количеству членов правления товарищества; расширяется перечень вопросов, рассматриваемых общим собранием членов товарищества; предусматривается необходимость уведомления участников общего собрания о способе ознакомления с проектами документов.

Вместе с тем для исключения случаев затягивания процедуры приема в члены товарищества законопроект предусматривает 30-дневный срок рассмотрения заявлений.

Правила рекультивации и консервации земель предложили обновить

В июне Росреестр предложил создать правительственную комиссию по вопросам развития коллективного садоводства и огородничества.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

130