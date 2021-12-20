Певец Шура сорвал съемки шоу и устроил скандал

Певец Шура закатил истерику на съемках «Суперстар». До последнего выпуска музыкального конкурса осталось совсем немного, и артистам все тяжелее скрыть усталость. У многих нервы накалены до предела. До финала «Суперстар! Возвращение» на НТВ рукой подать, 46-летний Шура готовится к новому конкурсному дню. Артист выбрал хит самой Лолиты «Пошлю его на...» Песня не из легких, и певцу тяжело дается разбор. На первой репетиций у исполнителя сдали нервы, он разругался с командой проекта в пух и прах. В один из дней у Шуры не удался ни один дубль. Музыканты злились, что певец не разобрал партитуру и не подготовился должным образом. Редакторы журили артиста как школьника: «Ты сейчас пришел в студию просто никакой, ты не выучил песню!» У него не нашлось лучше оправдания, чем обвинить во всем плохой Интернет.Шура Концертный директор исполнителя Павел Депершмидт бегал за ним по коридорам, ругался и просил взять себя в руки. На что Шура отвечал, что он устал и готов бросить все. В один момент разговор накалился до предела, и артист обложил своего помощника матом. Никто не ожидал такого поворота событий. Все были удивлены и только спрашивали про себя: неужели Шура за несколько шагов до суперфинала покинет проект? Редакторы пытались вразумить артиста: «Саш, у нас ограниченное время. Знаешь что, вставай и иди!» Растерянный Павел уговаривал своего подопечного: «В смысле, мы столько снимали и времени потратили, и что это, все впустую?» Но для Шуры подобные ситуации не в новинку. В неудачный репетиционный день он ушел с базы громко хлопнув дверью. Позже, конечно, он остыл и помирился со всеми. А о своем дерзком бунтовском характере он говорил не раз — все началось с самого детства. «Со мной еще в школе никак не могли справиться, потому что я не делал уроки. У меня нет аттестата, я не сдал ни один экзамен, я вообще не учился. Со мной маме было тяжело. У нас были трудные отношения в семье», — говорил он.