Победители профессиональных конкурсов дадут экспертную оценку платформе ГИС «Моя школа»

Министр просвещения России Сергей Кравцов встретился с призёрами и победителем конкурса «Учитель года России», победителями профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Учитель-дефектолог России», «Педагог-психолог России», «Мастер года», «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека». Они обсудили актуальные вопросы образования, педагоги высказали свои предложения по возможным изменениям, которые могли бы улучшить функционирование различных сфер системы образования, сообщает Минпросвещения России.

С этого года состав советников Министра на общественных началах расширился, и теперь среди них – победитель и призёры конкурса «Учитель года России», а также победитель конкурса «Воспитатель года России». В ходе встречи Министр отметил важность обсуждения всех ключевых инициатив с победителями профессиональных конкурсов как самыми яркими представителями педагогического сообщества.

«Нам всегда важна обратная связь, и кто, как не вы, педагоги, у которых за плечами победа в конкурсе профессионального мастерства, кто обладает глубокими предметными знаниями, а также пониманием всего образовательного процесса, может помочь нам в решении самых острых вопросов», – сказал Сергей Кравцов.

На встрече поднимались вопросы доступности современных образовательных технологий для сельских школ. Сергей Кравцов отметил, что единая образовательная платформа ГИС «Моя школа», которая сейчас разрабатывается, будет бесплатной для всех школ России и педагоги смогут лично ознакомиться с её работой и дать свою экспертную оценку.

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» Екатерина Костылева, учитель физики гимназии № 16 города Тюмени, подчеркнула, что педагогам разных регионов важно применять в своей работе единые подходы к созданию условий для формирования у детей функциональной грамотности и целостной картины мира с точки зрения преподавания естественно-научных предметов. Педагогам также следует понимать специфику взаимодействия с ребятами в сложной жизненной ситуации и с детьми с ОВЗ, работы с одарёнными учениками. Необходимо иметь единые методики и программы, которые могли бы задействовать те возможности дополнительного образования, которые есть в регионах.

Победители конкурсов сошлись во мнении, что для участников или для тех, кто только собирается попробовать свои силы в разных профессиональных состязаниях, было бы интересно посмотреть мастер-классы победителей. Это способствовало бы обмену опытом и распространению уникальных методических наработок.

Победитель Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» 2021 года учитель истории и обществознания школы № 72 города Самары Вячеслав Наземкин рассказал о своей работе по развитию школьного музея. Министр просвещения отметил, что в Самаре расположен один из исторических парков «Россия – Моя история», сотрудничество с которым может стать полезным для педагога.

На встрече среди прочих вопросов обсуждались внедрение цифровых инструментов в образование, проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на платформе образовательного центра «Сириус» и взаимодействие этой платформы с теми региональными цифровыми системами, в которых отслеживаются успехи ребят в субъектах Федерации.