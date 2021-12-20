Поклонники Ларисы Долиной в восторге от ее внешности

Певица Лариса Долина становится все моложе и моложе. Новогодние съемки продолжаются, и многие звезды уже готовы сойти с дистанции из-за усталости, но только не Лариса Долина. 66-летняя артистка продолжает штурмовать площадки разных шоу и голубых огоньков. Накануне она встретилась на одном мероприятии с Вячеславом Манучаровым. Звезды сделали фото на память, которым актер позже поделился в своем Инстаграме. Долина и раньше старалась выглядеть моложе своих лет. Сейчас же она, кажется, превзошла себя. Исполнительница омолодилась и стала похожа на студентку. Как видно на фото, на лице певицы не осталось ни одной морщинки или других признаков возрастных изменений.Лариса Долина и Вячеслав Манучаров Многие пишут о том, что лицо Долиной стало «неживым» и похожим на восковую копию, из-за чего её едва можно узнать. Является это результатом новой пластической операции или неудачного фотошопа, покажет время. Пока что фанаты Ларисы Александровны в шоке от её преображения. Ранее, напомним, стало известно, что Долиной не достанется кресло наставника в шоу «Голос» на Первом канале. Говорили, что её хотели позвать в проект на замену Александра Градского. Артистка не исключала, что ответит руководству канала согласием, однако выгодное предложение так и не прозвучало — создатели решили оставить кресло Градского пустым.