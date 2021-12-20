Polkadot запустила первый общественный парачейн Shell

Сообщество Polkadot одобрило обновление парачейна Shell до уровня Statemint в основной сети.

https://twitter.com/joepetrowski/status/1472281330687873029

Shell работает в экспериментальной сети Kusama с мая 2021 года на уровне Statemine.

После референдума сеть Polkadot отправила в парачейн два сообщения с инструкциями по обновлению до Statemint. Первое записало некое значение в хранилище, чтобы создать состояние "генезис".

Второе сообщение санкционировало обновление среды выполнения, включая все функции для создания и управления взаимозаменяемыми и невзаимозаменяемыми активами.

Команда рекомендовала "консервативное" развертывание функций со значительными ограничениями на использование парачейна. Первоначально пользователи не смогут телепортировать в сеть токены DOT.

Это ограничение разработчики рекомендовали сохранить до подключения протокола разрешения споров, гарантирующего безопасность.

Еще ряд функций станет доступен после "достаточного тестирования" в сети Kusama.

https://forklog.com/chto-takoe-polkadot/

"С запуском Statemint и пяти других парачейнов сеть готова к следующей волне инноваций в приложениях Web 3", — говорится в сообщении.

Напомним, победителями пяти аукционов на слоты парачейнов стали проекты Acala, Moonbeam, Astar, Parallel Finance и Clover Finance.