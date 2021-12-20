Polkadot запустила первый общественный парачейн Shell
Сообщество Polkadot одобрило обновление парачейна Shell до уровня Statemint в основной сети.
https://twitter.com/joepetrowski/status/1472281330687873029
Shell работает в экспериментальной сети Kusama с мая 2021 года на уровне Statemine.
После референдума сеть Polkadot отправила в парачейн два сообщения с инструкциями по обновлению до Statemint. Первое записало некое значение в хранилище, чтобы создать состояние "генезис".
Второе сообщение санкционировало обновление среды выполнения, включая все функции для создания и управления взаимозаменяемыми и невзаимозаменяемыми активами.
Команда рекомендовала "консервативное" развертывание функций со значительными ограничениями на использование парачейна. Первоначально пользователи не смогут телепортировать в сеть токены DOT.
Это ограничение разработчики рекомендовали сохранить до подключения протокола разрешения споров, гарантирующего безопасность.
Еще ряд функций станет доступен после "достаточного тестирования" в сети Kusama.
https://forklog.com/chto-takoe-polkadot/
"С запуском Statemint и пяти других парачейнов сеть готова к следующей волне инноваций в приложениях Web 3", — говорится в сообщении.
Напомним, победителями пяти аукционов на слоты парачейнов стали проекты Acala, Moonbeam, Astar, Parallel Finance и Clover Finance.