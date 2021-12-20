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Polkadot запустила первый общественный парачейн Shell

Polkadot запустила первый общественный парачейн Shell


Сообщество Polkadot одобрило обновление парачейна Shell до уровня Statemint в основной сети.


https://twitter.com/joepetrowski/status/1472281330687873029

Shell работает в экспериментальной сети Kusama с мая 2021 года на уровне Statemine.


После референдума сеть Polkadot отправила в парачейн два сообщения с инструкциями по обновлению до Statemint. Первое записало некое значение в хранилище, чтобы создать состояние "генезис".


Второе сообщение санкционировало обновление среды выполнения, включая все функции для создания и управления взаимозаменяемыми и невзаимозаменяемыми активами.


Команда рекомендовала "консервативное" развертывание функций со значительными ограничениями на использование парачейна. Первоначально пользователи не смогут телепортировать в сеть токены DOT.


Это ограничение разработчики рекомендовали сохранить до подключения протокола разрешения споров, гарантирующего безопасность.


Еще ряд функций станет доступен после "достаточного тестирования" в сети Kusama.


https://forklog.com/chto-takoe-polkadot/

"С запуском Statemint и пяти других парачейнов сеть готова к следующей волне инноваций в приложениях Web 3", — говорится в сообщении.


Напомним, победителями пяти аукционов на слоты парачейнов стали проекты Acala, Moonbeam, Astar, Parallel Finance и Clover Finance.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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