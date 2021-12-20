Президент России дал позитивную оценку мерам по развитию системы профобразования

Президент России Владимир Путин отметил существенное развитие системы среднего профессионального образования в последние годы. Об этом он сообщил на пленарном заседании юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На съезде подвели итоги деятельности объединения в 2018–2021 годах и обсудили внедрение проекта «Профессионалитет», который реализует Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

«Последние годы рост наблюдается существенный – это тоже благодаря вам, благодаря усилиям государства происходит, потому что стало интереснее учиться, стимулы появились. Уровень заработной платы повысился. Интереснее стало. Все соревнования – национальные, международные, Ворлдскиллс – повышают интерес к рабочим специальностям», – сказал Президент России.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что Минпросвещения плотно сотрудничает с РСПП.

«1 млн 200 тысяч школьников поступают в колледжи. Порядка двух третей, 60 процентов девятиклассников, выбирают колледжи. Это мощный стимул для качественного и эффективного развития системы среднего профессионального образования России. Важно расширить поддержку колледжей. Мы сегодня обсудили флагманский проект «Профессионалитет», который был по Вашему поручению инициирован на съезде партии «Единая Россия». Подготовлена вся необходимая нормативная база, есть чёткий план реализации, проект начнётся со следующего года, и у нас нет никаких сомнений, что он будет выполнен в срок», – сказал Сергей Кравцов.

С 1 сентября 2022 года начнётся обучение по программе «Профессионалитет» на базе пилотных площадок, расположенных в более чем половине регионов страны. В 2022 году проект объединит 70 образовательно-производственных кластеров и обеспечит подготовку кадров в области лёгкой промышленности, атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, химической и фармацевтической отраслях.

К 2024 году программа охватит более 350 тысяч студентов.