Психологический хоррор FOBIA: St. Dinfna Hotel выйдет на Xbox в 2022 году





Издательство Maximum Games сообщило о планах выпустить в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC психологический хоррор FOBIA: St. Dinfna Hotel. Это проект, который разрабатывается командой Pulsatrix Studios. Точная дата релиза игры пока не называется.

Игра FOBIA: St. Dinfna Hotel нацелена на одиночное прохождение. В качестве главного героя в ней выступает журналист Роберто, который при расследовании сталкивается со сверхъестественным. Игрокам предстоит исследовать разные миры (прошлое, будущее, настоящее), разгадывать загадки, использовать камеру для поиска улик и стараться не погибнуть от различных чудовищ.

Как можно понять из названия, действия игры FOBIA: St. Dinfna Hotel разворачиваются в отеле. Сейчас в Steam для игры доступна демо-версия, а ниже можно посмотреть трейлер проекта.

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