Расходы на обеспечение жильём детей-сирот сократили в 26 регионах, сообщила Кузнецова

12:47 Автор: Анна Шушкина

Если не изменить подходы к исполнению жилищных обязательств государства перед сиротами, рост задолженности будет предоставлять собой критическую ситуацию. Такое мнение выразила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») на расширенном заседании рабочей группы по выработке предложений, направленных на своевременное обеспечение качественными жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кузнецова: число детей-сирот, ожидающих получения жилья, стабильно растёт

«Очевидно, что, если не изменить подходы к исполнению жилищных обязательств государства перед сиротами, задолженность продолжит расти не просто активными темпами, а уже будет представлять собой критическую ситуацию», — сказала депутат.

Размер ежегодного финансирования обеспечения жильём детей-сирот, по её словам, остался неизменным — на ближайшие три года на эти цели на каждый год предусматривается 10 миллиардов рублей, как и в нынешнем и в предыдущем году.

По данным Счётной палаты, для исполнения накопившихся обязательств государства по состоянию на этот год требуется 321 миллиард рублей, сообщила Кузнецова. То есть финансирования явно не хватает. Более того, даже те небольшие средства, которые есть, не расходуются до конца по разным причинам, отметила она.





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«В 2020 году средства из федерального бюджета, которые регионы получили на жильё для сирот, были освоены на 83,9 процента», — сказала политик.

По данным Счётной палаты, в 2021 году из бюджетов всех уровней на жильё для сирот было выделено 44 миллиарда рублей, сообщила политик. «Это больше, чем в 2020 году. Вместе с тем в 26 регионах отмечается сокращение расходов местных бюджетов на обеспечение жильём сирот. В трёх регионах — почти на 50 процентов сократили расходы на предоставление жилья», — сообщила депутат.

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