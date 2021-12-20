С 2022 года "Госуслуги" пополнят свыше 100 новых сервисов

Вадим Карасев

На едином портале государственных услуг в следующем году появится более 100 новых региональных сервисов. Об этом заявил в ходе совещания со своими заместителями премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все социально значимые услуги в электронном формате", — отметил глава правительства.

Он уточнил, что на "Госуслугах" появится возможность оформлять пособия на детей, принимать налоговые декларации, а также регистрировать права на недвижимость. Мишустин отметил, что раньше такие услуги были доступны исключительно на онлайн-площадках российских регионов, сайтах профильных ведомств или вообще не предоставлялись в электронном формате.

Также на "Госуслугах" регионами в 2022 году могут быть размещены дополнительные сервисы по аттестации педагогов, оформлению заявок на социальное обслуживание, а также по предоставлению бесплатного жилья.

















