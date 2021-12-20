Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку

Актер Сергей Безруков поделился видео, в котором он со старшими детьми и 4-месячным сыном Василием на плечах украшает искусственную елку дома. Известный актер и певец Сергей Безруков вместе с женой Анной Матисон растит троих наследников. Их дочери Маше 5 лет, старшему сыну Степану 3 года, а младшему Василию 4 месяца. Звездные родители решили создать дома новогоднее настроение. В свой выходной артисты наряжали елку, а старшие дети им с удовольствием помогали.«Наряжаем ёлку всей семьёй….Традиция-это прекрасно, правда?»,- обратился актер к поклонникам. Кстати, в этом году супруги решили не покупать живую ель, а поставили искусственную.Маша и Степа Безруковы украшают елку «Ёлкаааааааа…. НАСТРОЕНИЕ🔥🔥🔥🔥🔥🔥 В этом году решили искусственную… жалко стало живую. А вам? У меня всё детство была искусственная и ничего. Всем новогоднего настррррроения👏👏👏» — написал Сергей Безруков. «Какие вы классные! Процветания вашей красивой семье и всегда праздничного настроения», «Браво👍👍👍 Ёлочка супер 👍. С наступающими праздниками Вашу семью!🎄», «Елочка очень красивая🔥🔥🔥», «Как настоящая 😍», «Ёлочка красавица! А сколько радости у детей! И настроение уже новогоднее!», «Глядя на вас и вашу красивую ёлочку, настроение сразу НОВОГОДНЕЕ!!! Счастья вашей замечательной семье!!!❤️», «Очень красивая ёлочка❤️», — откликнулись поклонники в Instagram. Напомним, что Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в марте 2016 года. Чуть позже, 4 июля, у пары родилась дочь Мария. А в конце мая 2018 года стала известна еще одна радостная новость. Актер сообщил, что вскоре в их семье ожидается пополнение. В конце ноября 2018 года у звездной пары родился сын Степан. Третьему общему ребенку супруги дали имя Василий.