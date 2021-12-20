Сергей Лазарев сводил дочь на выступление брата, а потом отправился получать премию

Певец Сергей Лазарев посетил отчетный концерт «Тодеса», в котором выступал его сын. А вечером отправился на на вручение премий. Сергей Лазарев является популярным исполнителем. Он недавно снова спел в дуэте с Владом Топаловым. В свое время они начинали карьеру вместе. Певец дважды ездил на «Евровидение». Он также обладает множеством наград. Но за последние годы его жизнь изменилась. Он успел стать папой. Сначала артист показал сына Никиту, а потом, и дочку Анну. В одном из интервью он признался, что детей выносили суррогатные мамы.Сергей Лазарев с Анной пришли посмотреть, как танцует Никита «Мы пришли посмотреть на отчетный концерт балета Аллы Духовой „Тодес“. Никита танцует сегодня, а мы — в зале. Интересно, Анют? Ждем братика», — сказал артист.Позже он запечатлел наследников с Духовой. Его дочка предстала в белом наряде с джемпером и мини-юбкой.Никита и Анна Лазаревы с Аллой Духовой «Мои юные танцоры», — восхитился певец. Поклонники тоже были в восторге от малышей. Многие отметили, что наследники подросли. «Какая красивая девочка», «Ну просто красотка», «У вас чудесные детки», «Ну просто прелесть», «Что за ангелочки», «У вас талантливые детки», — прокомментировали кадры пользователи Сети. А вечером Лазарев отправился на вручении премии Christmas Awards 2021. Вчера, 19 декабря в арт-баре «Проходное место» на фудмаркете «Депо» состоялся рождественский вечер, где и награждались лауреаты.Сергей Лазарев Премия, которая ставит своей целью отметить действительно лучших из лучших и поддержать интересные проекты, вручается в этом году второй раз. По традиции номинантами стали представители кино, театра, шоу-бизнеса, моды, спорта, бизнеса. Гости с удовольствием обсудили уже реализованные проекты, поделились планами на наступающий год, раскрыли друг другу свои секреты подготовки и встречи Нового года. Среди лауреатов Christmas Awards 2021: Сергей Лазарев («Самый стильный певец и актер»), Вероника Кожухарова «Музыкальный Олимп»), Влад Соколовский («Музыка и спорт»), Анна Семенович («Самая сексуальная радиоведущая»), Согдиана («Творческая мама»), Анна Пескова («Звезда кино»), Ольга Кабо («Звезда театра»), и другие.