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Шесть золотых медалей завоевала российская сборная на 18-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров

Шесть золотых медалей завоевала российская сборная на 18-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров

Все участники российской сборной стали обладателями золотых медалей по итогам 18-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO 2021), которая прошла в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) в дистанционном формате, информирует Минпросвещения России. 

В состязании принимали участие команды школьников не старше 15 лет – 400 ребят более чем из 70 стран мира. Российская сборная выполняла задания на базе Московского физико-технического института (МФТИ) в Московской области.

Золотые медали завоевали все шесть российских участников олимпиады:

- Вячеслав Бобков (школа № 1589, г. Москва);
- Даниил Гаврилов (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия);
- Григорий Зутлер (школа № 179, г. Москва);
- Иван Мякутин (школа № 179, г. Москва);
- Егор Потапов (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия);
- Ярослав Шастин (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия).

«Поздравляю ребят, а также их тренеров с этим блестящим результатом. Впечатляющие достижения, которые вновь и вновь показывают российские школьники на международном уровне, красноречиво говорят о высоком качестве обучения и преподавания в нашей стране. Это в том числе касается дополнительного образования, которое открывает перед детьми широкие возможности развития в самых разных областях, включая естественные науки. Задания олимпиады были связаны сразу с тремя важными научными дисциплинами: физикой, химией и биологией. Уверен, что участие в соревновании станет для ребят хорошим подспорьем и вдохновит их на покорение новых вершин», – прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Олимпиада включала три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный, в ходе которых участники выполняли задания по физике, химии и биологии.

Руководителем сборной выступил заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одарёнными детьми Московского физико-технического института (МФТИ) Валерий Слободянин. Тренер по химии – старший преподаватель учебно-методической лаборатории молекулярной и биологической физики МФТИ Максим Каркешкин, тренер по биологии – преподаватель биологии школы № 192 города Москвы Игорь Киселёв, тренер по физике – доцент кафедры общей физики МФТИ Леонид Колдунов.

Подготовка российской сборной длилась более полугода: она началась в мае с дистанционных домашних заданий, затем прошли учебно-тренировочные сборы в июне, смена в Образовательном центре «Сириус», сборы в октябре и установочные сборы в первой декаде декабря.

17-я Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO 2020), которую планировалось провести во Франкфурте-на-Майне (Германия), была отменена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В 2019 году на 16-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, которая прошла в Дохе (Катар), российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали.

Победителям, призёрам и их наставникам, а также руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования. Традиционно российская сборная формируется из победителей всероссийской олимпиады школьников и показывает высокий уровень подготовки и результатов.

# Общество

По материалам: edu.ru

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