Школьники по всему миру более 3 млн раз обратились к «Уроку цифры» по разработке игр

Всероссийский просветительский проект «Урок цифры», посвящённый разработке игр, объединил школьников из более чем 130 стран мира. Ребята и взрослые познакомились со всеми этапами разработки компьютерных игр и узнали, какие профессии существуют в этой сфере, информирует Минпросвещения России.

Дети, родители и учителя по всему миру обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 3 млн раз. Организаторами выступили АНО «Цифровая экономика» и экосистема VK при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России и в партнёрстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Разработчик «Урока цифры» в этом году – компания VK.

В рамках проекта школьники с 1-го по 11-й класс прошли задания в формате интерактивных тренажёров, попробовав себя в разных профессиях игровой индустрии. Они узнали о том, какие специалисты задействованы на каждом этапе разработки игр: младшеклассники примерили на себя роли программистов, художников и аниматоров, учащиеся 5–8-х классов – гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов, старшеклассники – продюсеров игр.

Наибольшую популярность «Урок цифры», посвящённый разработке игр, завоевал среди учащихся 7–9-х классов. Кроме того, более 30 000 взрослых приняли участие в проекте вместе со своими детьми. Организаторы «Урока цифры» уверены, что такое совместное времяпрепровождение не только укрепляет семейные отношения, доверие между родителями и детьми, но и способствует вовлечению ребят в мир цифровых технологий, помогает им при поддержке взрослых выбрать правильную траекторию развития.

Среди российских регионов активнее других в «Уроке цифры» участвовали школьники из Белгородской области (183 663), Самарской области (148 702), Московской области (148 972), Пермского края (115 423), Омской области (115 132). Также при поддержке Россотрудничества и МИД России проект охватил и русскоговорящих школьников в других странах: наибольший интерес проявили ребята из Казахстана, Беларуси, США, Армении, Украины, Азербайджана, Австрии, Таджикистана, Абхазии и Молдавии.

«Развитие цифровых компетенций, профориентация в сфере информационных технологий играют важную роль в успешной самореализации современных школьников. И проект «Урок цифры», который реализуется при поддержке ведущих ИТ-компаний, очень много даёт ребятам в этом плане. Он помогает им лучше ориентироваться в мире ИТ-профессий, понять, какая из них им больше подходит, соответствует их навыкам и склонностям, чтобы дальше они могли двигаться в правильном направлении. И, конечно, очень важно, что родители тоже не остаются в стороне и могут активно в этом участвовать», – сказала заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева.

«С каждым годом интерес к «Уроку цифры» растёт. Всё больше ребят, и не только из России, узнают о проекте и принимают в нём участие, чтобы получить самую актуальную информацию о сфере ИТ и попробовать себя в разных профессиях. Наша задача – помочь школьникам сделать правильный выбор, чтобы, став взрослыми, они получали удовольствие от своей работы, а на рынке ИТ появились новые классные специалисты. Мы рады, что эта тема нашла такой колоссальный отклик у школьников», – отметил Сергей Марданов, директор по связям с вузами VK.

«Сегодня дети увлекаются компьютерными играми, поэтому многим из них интересно узнать, как они создаются и даже, возможно, приобщиться к их созданию. С помощью тренажёров «Урока цифры» от VK можно было попробовать свои силы в качестве программиста, художника, аниматора, гейм-дизайнера, тестировщика, узнать о том, какие бывают жанры, словом, пройти весь процесс создания игры – от зарождения идеи до выпуска. Участие в проекте более 3 млн школьников говорит о том, что мы угодили и детям, и учителям, и мы этому очень рады», – прокомментировал Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

Образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией.

В течение последних трёх лет «Уроки цифры» проводят ведущие российские технологические компании, занятия проходят в формате интерактивных тренажёров. В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил более 10 млн российских школьников. За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 41 млн раз.

Партнёры проекта в 2021/22 учебном году – VK, «Яндекс», «1С», «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».