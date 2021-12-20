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Сотрудники органов безопасности отмечают профессиональный праздник

Сотрудники органов безопасности отмечают профессиональный праздник

00:37  Автор: Мария Соколова



20 декабря свой профессиональный праздник отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности. В эпоху СССР этот праздник был известен как День чекиста.

В декабре 1917 года было подписано постановление о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии. Главной её функцией было недопущение саботажа и смуты в государстве и борьба с революцией.

В послевоенное время, через год после смерти Иосифа Сталина в 1954 году, при Совете Министров СССР основали Комитет госбезопасности.

А в 1995 году президент Борис Ельцин подписал указ о внесении Дня работников органов безопасности в список государственных праздников.

День 20 декабря в истории


Сейчас его отмечают не только сотрудники ФСБ, но и служащие внешней разведки, Федеральной службы охраны, Главного управление спецпрограмм президента. В торжественный день высшее руководство собирает военных для официальных поздравлений. В честь праздника вручают награды, премии и грамоты.



#история #госслужба #праздники


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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