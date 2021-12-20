Стартовал второй тур VIII Метапредметной олимпиады «Московский учитель»

Стартовал второй тур VIII Метапредметной олимпиады «Московский учитель», сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

В этом году олимпиада проходит уже в восьмой раз. Во второй тур прошли более 600 учителей из 297 образовательных организаций. Всего на конкурс зарегистрировалось более 15 тысяч человек.

По итогам состязаний будет определено 30 победителей и 60 призеров, которые смогут принять участие в конкурсе профессионального мастерства и общественного признания «Учителя года Москвы». Результаты будут объявлены до конца декабря этого года.

В 2021 году организаторами олимпиады выступают Корпоративный университет московского образования и Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию системы столичного образования.