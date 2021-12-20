Stronghold привлекла $54 млн и купила 9080 биткоин-майнеров

Американская майнинговая компания Stronghold Digital Mining заключила четыре отдельных соглашения на приобретение 9080 ASIC-майнеров для добычи биткоина производства Bitmain и MicroBT.

Ожидается, что первая партия в 4800 устройств с общим хешрейтом около 426 PH/s будет доставлена до конца 2021 года или в начале января 2022 года. Цена покупки составила около $35,7 млн — примерно $84 за 1 TH/s.

Остальные 4280 майнеров фирма получила в рамках договора о разделении прибыли с действующим партнером, провайдером инфраструктуры Northern Data. В Stronghold назвали коммерческие условия сделки "весьма благоприятными".

Согласно пресс-релизу, компания совокупно имеет соглашения о покупке или установила более 54 000 устройств для добычи биткоина с совокупным хешрейтом примерно 5,2 EH/s.

"В нашем отчете о финансовых результатах за третий квартал мы сказали инвесторам, что продолжим закупки майнеров из различных источников в соответствии с ожидаемой прибыльностью инвестиций и доступными мощностями. Именно это мы и делали в течение двух последних недель", — заявил сопредседатель и CEO Stronghold Грег Бирд.

Отдельно 15 декабря компания заключила договор с NYDIG о финансировании приобретения оборудования на сумму около $54 млн. Фирма получила первый аванс в размере $18,6 млн. Основная сумма непогашенного долга составляет 9,85% и будет выплачена в течение 24 месяцев.

В Stronghold отметили, что задолженность вызвана внесением залога на покупку 12 000 майнеров у Bitmain.

"Финансирование закупки оборудования — это наш предпочтительный источник неакционерного капитала, учитывая гибкие условия и структуру без права регресса для Stronghold", — добавил Бирд.

20 октября компания провела IPO на Nasdaq, разместив 6 687 305 акций класса А по цене $19 на общую сумму $127 млн. В первый день торгов цена закрытия составила $28,9. В ходе роста котировки бумаг Stronghold поднимались в начале ноября выше $33, на момент написания на премаркете они оцениваются в $11,3.

Данные: Nasdaq.

Напомним, в декабре NYDIG закрыла рекордный для индустрии раунд финансирования на сумму $1 млрд.