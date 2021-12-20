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Суд вынес приговор пойманному на майнинге экс-полицейскому из Саратова

Суд вынес приговор пойманному на майнинге экс-полицейскому из Саратова


Суд в Саратове признал бывшего сотрудника ГИБДД, который занимался майнингом на рабочем месте, виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета.


Экс-полицейского оштрафовали на 30 000 рублей и запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ в течение двух лет.


Согласно материалам дела, в период с декабря 2020 года по июль 2021 года сотрудник ГИБДД разместил в отделении полиции майнинговое оборудование. Ущерб от незаконно потребленной электроэнергии составил 231 000 рублей. Эту сумму осужденный возместил.


Полицейского уволили "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".


Напомним, в ходе обыска правоохранители нашли два ASIC-майнера, Wi-Fi роутер и три блока питания. Экс-полицейский свою вину признал.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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