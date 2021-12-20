Свайный фундамент — металлические забивные сваи

Роман Иванов

Металлические забивные сваи начали широко применяться в середине прошлого века. Требовалось восстановить народное хозяйство и материал изготовления для этого отлично подходил. Модифицированные изделия сегодня достаточно популярны из-за улучшения параметров и быстроты установки.

Особенности конструкции

По внешнему виды металлические сваи скорее напоминают карандаш с заостренным концом. Только отличает изделие большие размеры. Обычно используют круглое или квадратное сечение для облегченного вхождения в грунт.

Подготовленное острие избавляет от выемки земли. Забивка проходит в ускоренном темпе без подготовки площадки и земляных работ. Длина опоры изменяется из-за востребованности в разных областях.

Основное тело состоит из трубы, созданной из сплавов стали или чугуна. Дополнительная оцинковка должна сберечь от преждевременной коррозии. Толщина стенки начинается с 3.5 мм при диаметре от 16 до 63 сантиметров.

Для ухода на значительную глубину потребуются составные сваи. Только у первой будет заостренный конец, наверху производится сцепление. Прочную фиксацию способны обеспечить приваренные анкера, внутрь трубы заливается бетонная смесь.

В каталоге интернет-магазина отбирают забивные сваи, соответствующие стандартам качества. Крупный производитель металлических забивных свай готов предложить лучшую стоимость. Выгодные скидки предусмотрены для партнеров и оптовиков.

Области применения

Использование прочного металла привело к массовому распространению забивных свай. Кроме оцинковки применяют защитное покрытие, помогающее не бояться перепадов температур и влажности.

Выявление почвы, глины, песка, рыхлых пород не позволит начать строительство. Нужно дойти до глубинных плотных слоев, гарантирующих устойчивость. Объект можно без труда возвести даже при сложном рельефе с перепадами высот.

Длина и диаметр отбирается индивидуально. Нужно рассчитать нагрузку с учетом предназначения объекта. Короткие сваи отлично подходят для возведения:

забора вокруг загородного участка;

летней кухни;

хозяйственный построек;

теплиц;

беседки;

террасы;

щитового или дачного домика.

Однако этим сфера применения не ограничивается. Способность выдерживать немалые нагрузки приводит к использованию свай при строительстве мостов, эстакад, причалов, опор, многоэтажных домов, рекламных конструкций.

Сваи могут пригодится при реконструкции или установке временных сооружений. После демонтажа павильона изделие вынимают для последующего использования.

Забивные металлические сваи определенно напоминают винтовые изделия. Существует важное отличие. Винтовые модели больше предназначены для загородного строительства. Имеют небольшое сечение и лопасти нескольких разновидностей. Производится закручивание в землю вручную или при помощи компактной спецтехники.



