Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со звездами в Петровском пассаже

Вадим Карасев

В воскресенье отечественные звезды собрались на бранч BoscoFamily в Петровском пассаже. Гостями Михаила Куснировича стали Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Евгений Миронов с сыном, Юлия Пересильд с дочерьми, Марина Александрова, Иван Ургант, Андрей Малахов, Лиза Арзамасова и Илья Авербух и многие другие.





Юлия Пересильд и Марина АлександроваИосиф Пригожин и ВалерияРената ЛитвиноваКонстантин ХабенскийЧулпан ХаматоваКристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью КлавдиейАлександр Добровинский и Филипп КиркоровКсения Собчак





Ингеборга ДапкунайтеАндрей Малахов





Юлия Пересильд с дочерьмиСергей Филин с женойИлья Авербух и Лиза Арзамасова





Евгений Миронов

Впрочем, многим приглашенным, прежде чем расслабиться за бокальчиком игристого, пришлось потрудиться и вжиться в роль какого-то персонажа. Кому-то достались собирательные образы (например, актриса Лиза Янковская и телеведущая Екатерина Мцитуридзе превратились в невест), ну а другим пришлось мимикрировать под героев комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", без которой ни один новогодний сезон не обходится.





Екатерина МцитуридзеЕлизавета Янковская





Анна БанщиковаНадежда и Аркадий НовиковыМарина Зудина с дочерью Марией ТабаковойВиола и Валерий СюткиныДарья Повереннова и Андрей ШароновЕкатерина ШипулинаАндрей Макаревич и Дмитрий МаликовВладимир Познер





Алена СвиридоваАлена Бабенко с мужемВладислав ТретьякМария Петрова с дочерьюСветлана ХоркинаТигран Кеосаян и Маргарита СимоньянСергей Николаевич

Наденек, Ипполитов и Жень Лукашиных было столько, словно к торговых рядах решили проводить кастинг на очередной ремейк. Звездой этих "проб" стал Леонид Ярмольник, который возвышался над публикой, стоя в ванной, и был хорошо всем виден. Не прошел мимо него и Иван Ургант, который явно порывался потереть "Ипполиту" спинку. Еще выше рвалась Ксения Собчак — журналистка украшала верхушку елки.





Иван Ургант и Леонид Ярмольник





Валерия, Светлана Хоркина, Алла РидКсения Соловьева и Андрей ФоминЛеонид Ярмольник и Рената ЛитвиноваАлександр ЦыпкинКсения Собчак и Алексей Агранович

Помогать ей в этом спешили не все — внимание собравшихся оттягивали на себя рестораторы Антон Табаков, Андрей Деллос и Аркадий Новиков, манившие гостей тазиками салата оливье. Устоять перед искушением многим было не под силу.





Андрей Деллос и Михаил КуснировичАнтон ТабаковМихаил ШвыдкойАндрей КолесниковГеннадий Йозефавичус и Александра СтриженоваГеннадий Хазанов, Анна Тихомирова, Филипп КиркоровЕлена ДементьеваИгорь ВерникНадя Бесчетникова