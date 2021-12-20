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Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со звездами в Петровском пассаже

Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со звездами в Петровском пассаже

В воскресенье отечественные звезды собрались на бранч BoscoFamily в Петровском пассаже. Гостями Михаила Куснировича стали Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Евгений Миронов с сыном, Юлия Пересильд с дочерьми, Марина Александрова, Иван Ургант, Андрей Малахов, Лиза Арзамасова и Илья Авербух и многие другие.


Юлия Пересильд и Марина Александрова
Иосиф Пригожин и Валерия
Рената Литвинова
Константин Хабенский
Чулпан Хаматова
Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией
Александр Добровинский и Филипп Киркоров
Ксения Собчак


Ингеборга Дапкунайте
Андрей Малахов


Юлия Пересильд с дочерьми
Сергей Филин с женой
Илья Авербух и Лиза Арзамасова


Евгений Миронов

Впрочем, многим приглашенным, прежде чем расслабиться за бокальчиком игристого, пришлось потрудиться и вжиться в роль какого-то персонажа. Кому-то достались собирательные образы (например, актриса Лиза Янковская и телеведущая Екатерина Мцитуридзе превратились в невест), ну а другим пришлось мимикрировать под героев комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", без которой ни один новогодний сезон не обходится.


Екатерина Мцитуридзе
Елизавета Янковская


Анна Банщикова
Надежда и Аркадий Новиковы
Марина Зудина с дочерью Марией Табаковой
Виола и Валерий Сюткины
Дарья Повереннова и Андрей Шаронов
Екатерина Шипулина
Андрей Макаревич и Дмитрий Маликов
Владимир Познер


Алена Свиридова
Алена Бабенко с мужем
Владислав Третьяк
Мария Петрова с дочерью
Светлана Хоркина
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян
Сергей Николаевич

Наденек, Ипполитов и Жень Лукашиных было столько, словно к торговых рядах решили проводить кастинг на очередной ремейк. Звездой этих "проб" стал Леонид Ярмольник, который возвышался над публикой, стоя в ванной, и был хорошо всем виден. Не прошел мимо него и Иван Ургант, который явно порывался потереть "Ипполиту" спинку. Еще выше рвалась Ксения Собчак — журналистка украшала верхушку елки.


Иван Ургант и Леонид Ярмольник


Валерия, Светлана Хоркина, Алла Рид
Ксения Соловьева и Андрей Фомин
Леонид Ярмольник и Рената Литвинова
Александр Цыпкин
Ксения Собчак и Алексей Агранович

Помогать ей в этом спешили не все — внимание собравшихся оттягивали на себя рестораторы Антон Табаков, Андрей Деллос и Аркадий Новиков, манившие гостей тазиками салата оливье. Устоять перед искушением многим было не под силу.


Андрей Деллос и Михаил Куснирович
Антон Табаков
Михаил Швыдкой
Андрей Колесников
Геннадий Йозефавичус и Александра Стриженова
Геннадий Хазанов, Анна Тихомирова, Филипп Киркоров
Елена Дементьева
Игорь Верник
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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