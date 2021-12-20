Товары из СССР, которые на Западе разметали, как горячие пирожки

Пленочный «Зенит»В среде профессиональных фотографов и сегодня можно встретить виртуозные работы, сделанные на сохранившиеся в рабочем состоянии советские плёночные фотоаппараты. Отдельная когорта почитателей была и остается у техники «Зенит». В свое время теплые чувства к фотопрому СССР испытывали не только наши соотечественники, но и зарубежные друзья. Спрос на фототехнику из Союза достиг своего пика ближе к 1970-м. К тому моменту на экспорт шло свыше четверти всех произведенных в стране образцов. И несмотря на то, что с инновационным прорывом на Западе качество «Зенитов» перестало устраивать иностранного потребителя, из песни слов не выбросишь. Был в нашей истории период, когда передовые американские журналы сравнивали советскую фототехнику с ракетами.Когда «Ниву» сравнивали с Range RoverВАЗ-2121 «Нива» 1977 года выпуска запомнился миру популярным внедорожником малого класса. Этот автомобиль массово экспортировался в сотню стран мира. До 80% всех произведенных единиц шли за рубеж, оставаясь дома в дефиците. В тот период «Нива» приравнивалась по комфортабельности и надежности к Range Rover. Среди авто схожего класса ей и вовсе не было равных по эксплуатационным характеристикам. Эта модель неоднократно лидировала в международных гонках, из-за чего за границей выстраивались очереди из желающих стать обладателем советского внедорожника. Достаточно востребованной стала за пределами СССР и экспортная линейка ВАЗа – автомобили «Лада». Еще одним экспортным образцом был в Союзе «Москвич-408». Всемирной известностью пользовался и советский «КамАЗ», спроектированный в интересах оборонной отрасли. Удачная разработка позволила продавать грузовики за рубеж ежегодными партиями в десятки тысяч машин.Секрет успеха отечественного автопрома заключался не в тайных технологиях, неведомых обычному советскому автолюбителю. Машины из СССР, напротив, выпускались простыми как три копейки. Именно это и подкупало автовладельцев из таких климатических зон, где шансов обнаружить автосервис было в разы меньше, чем вероятности застрять на пустынной или горной дороге.Легендарный АКОдним из самых узнаваемых товаров, произведенных в Советском Союзе, по-прежнему остается овеянный легендами автомат Калашникова. Специалисты из НАТО объективно отмечали превосходные качества советского АК, его практичность и эффективность. Оружие родом из СССР закупали страны 3-го мира, причем в больших объемах. АК даже умудрился попасть на флаги нескольких африканских государств. Разработанный советским конструктором автомат пользуется спросом за границей спустя много лет после исчезновения СССР с карты мира.Рижские радиоприемникиИзвестным в зарубежной среде товаром выступала техника, производимая на Рижском радиозаводе. Латвийская «Радиотехника» вела свою деятельность с 1927 года, став в послевоенное время самым успешным и востребованным производителем аудиотехники в СССР. В 1950-е под логотипом RRR (Rīgas Radio Rūpnīca) появились радиоприемники Riga. К 60-м завод уже выпускал монтируемые в автомобили образцы. Самыми успешными в истории «Радиотехники» стали советские 80 е годы. Помимо того, что темпы производства аудиооборудования били все рекорды внутри страны, аппаратура стала востребована в Германии, Франции, Британии и др. Зарубежные потребители оценили надежность и простоту рижских радиоприемников.Часы как у ГагаринаВ позднюю эпоху СССР одним из ходовых экспортных товаров в стране были так называемые «командирские» часы, входящие в комплект обмундирования офицерского состава. Жители Запада сделали из этого предмета часовой промышленности СССР поистине фетиш. Хотя успехом за границей пользовались и иные марки. Та же «Победа» с 15 рубиновыми камнями неоднократно лидировала на международных выставках. Успех заключался в высоком качестве наручных часов на фоне низкой, по сравнению с западными аналогами, цены. Массово часы в СССР производились на 13 заводах. 1-й Московский производил экспортный вариант «Полета» - модель Seconda. В мире знали, что выпущенные там же «Штурманские» летали в космос с Юрием Гагариным. По подсчетам специалистов, в 70-80-е производство наручных часов равнялось в СССР объему выпуска швейцарских, пользуясь спросом в 70 странах мира.«Столичная» с икройВ 50-х на Западе распробовали «Столичную». С тех пор советская марка водки прочно вошла в разряд всего исконно русского. На фоне остальных продуктов питания экспорт алкогольного напитка стал едва ли не самым массовым. В США "Столичную" называли "Столи", и на какой-то период она даже вытеснила из американских баров виски. К слову, «Столичная» продается в США и сегодня, правда уже латвийского производства. Заинтересованные в поставках русской водки американцы предложили правительству СССР бартерный договор. Взамен на объемные закупки «Столичной» они запросили разрешение на строительство в Союзе завода "Пепси".В 1970-е водка охватила большую часто алкорынка, и Москве даже пришлось поучаствовать в международных судах, отстаивая «исконно русский продукт». Когда в 1980-м американцы бойкотировали московские Олимпийские игры в Москве, русскую водку игнорировать они так и не решились. Еще одним советским продуктом, почитаемым иностранным потребителем, была черная икра со знаком качества «Сделано в СССР». На западе осетровая стоила огромных денег, чего нельзя было сказать о Советском Союзе. Так что ее сбыт за рубежом бил все рекорды.