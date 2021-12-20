Убывающая Луна с 20 декабря по 1 января 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Завершить 2021 год на позитивной ноте помогут рекомендации астрологов. В лунном календаре найдутся полезные рекомендации для тех, кто мечтает привлечь в жизнь благополучные перемены и провести период, когда Луна убывает, себе во благо.

Убывающая Луна в декабре 2021 года — время, когда важно завершить дела и начать новый 2022 год без долгов и нерешенных вопросов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют составить планы заранее, чтобы завершить дела в положенный срок, получить награду и удовлетворение от проделанной работы.

20, 21 декабря: Луна в Раке

Убывающая Луна в Раке — идеальное время для общения и романтических свиданий. В эти дни астрологи рекомендуют обратить внимание на незавершенные дела, а также перенимать опыт мудрого поколения. В этот период важно избегать кредитования, чтобы не оказаться без средств к существованию.

22, 23 декабря: Луна во Льве

Убывающая Луна во Льве — не самое лучшее сочетание. В этот день удачно продвигаются дела, связанные с работой над ошибками, организация конференций и спортивных мероприятий. Во избежание конфликтов астрологи рекомендуют отказаться от коллективной работы, а также исключить азартные игры, чтобы не расстаться с накоплениями.

24, 25 и 26 декабря: Луна в Деве

Луна пробудет в созвездии Девы три дня, и это время астрологи называют благоприятным. Неплохо продвигаются дела, связанные с крупными приобретениями, обучением, переговорами, сменой должности. В этот период важно избегать стычек с агрессивными людьми, чтобы не наживать себе врагов.

27, 28 декабря: Луна в Весах

Этот период будет пассивным. Убывающая Луна в Весах — время для неспешной работы над завершением знакомых проектов, обретения душевного равновесия. Удачу принесут и любые оздоровительные мероприятия. Опасно в этот день принимать поспешные решения и действовать на поводу эмоций.

29, 30 декабря: Луна в Скорпионе

Под влиянием убывающей Луны в Скорпионе удачно заниматься делами, связанными с переездом, командировками, освобождением от проблем. Духовные практики помогут отделить важное от наносного и пустить энергию в русло решения насущных вопросов. Астрологи рекомендуют не переутомляться, чтобы исключить неприятности со здоровьем.

31 декабря, 1 января: Луна в Стрельце

Последние дни перед Новолунием удачно посвятить освобождению от проблем и забот. В это время важно сосредоточиться на себе и своих потребностях, обрести душевное равновесие и найти источник позитивных эмоций. Нельзя в это время брать и давать деньги в долг, а также верить на слово незнакомцам.