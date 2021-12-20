Участники программы «Территория развития – городская среда» в «Артеке» создали 12 проектов

В Международном детском центре «Артек» завершилась X юбилейная образовательная программа «Территория развития – городская среда», объединившая ребят из 35 регионов, информирует Минпросвещения России.

В ходе смены ребята изучали историю создания городов и принципы формирования общественных пространств, а также провели комплексное исследование общественных пространств «Артека» и предложили 12 архитектурных проектов для развития Международного детского центра.

«Главной ценностью образовательной программы является то, что в «Артек» приезжают участники из больших и малых городов. Здесь они получают возможность попробовать себя в роли архитектора. Именно на таких площадках создаются нужные и полезные проекты, привлекаются молодые люди, за которыми стоит будущее отрасли. Убежден, что среди участников 14-й смены есть те, кто через несколько лет будет управлять городскими сообществами», – отметил директор «Артека» Константин Федоренко.

Образовательная программа «Территория развития – городская среда» проводилась в рамках 14-й смены, которая завершится 22 декабря. Участниками смены стали более 1600 школьников из всех регионов России.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.