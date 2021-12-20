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Уже известны 4 игры, которые пополнят Game Pass в январе 2022 года

Уже известны 4 игры, которые пополнят Game Pass в январе 2022 года


Январь традиционно является месяцем, когда выходит мало действительно крупных игровых релизов. Соответственно, ожидать и большого количества AAA-новинок в Game Pass в этом месяце не приходится.

На данный момент известно о 4 играх, которые Microsoft планирует добавить в подписку Game Pass в январе сразу после релиза. Естественно, в начале января объявят еще и о других проектах, которые пополнят подписку в первый месяц нового года. Пока же известно о следующих играх.

Weird West (11 января)


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Дебютный проект студии WolfEye (была образована сотрудниками Arkane Studios), который представляет собой экшен с элементами RPG в мире фэнтезийного Дикого Запада. Игроков ждут вариативные сюжетные развязки, «симуляция погружения», пять историй разных персонажей и больше 30 часов геймплея.

The Anacrusis (13 января)


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Новый кооперативный шутер на четырех игроков, который выходит 13 января в стадии Game Preview. Разработчики планируют развивать проект совместно с игровым сообществом. Сама игра представляет собой шутер в стиле 60-х, в котором нужно уничтожать инопланетян и мутантов.

Windjammers 2 (20 января)


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Игровой долгострой Windjammers 2 доберется наконец до релиза 20 января 2022 года. Игра является симулятором метания фрисби. Проект интересен тем, что он представляет собой сиквел аркадного проекта 1994 года выпуска. Разработчики обещают, что Windjammers 2 станет гораздо масштабнее оригинала и подарит игрокам массу часов геймплея в различных режимах.

Pupperazzi (20 января)


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Pupperazzi — инди-игра медитативного характера, в которой предстоит фотографировать собак. У игроков будет большое разнообразие способов сделать уникальные снимки собак, перемещаясь по городу, который ими населен.

Что касается февраля 2022 года, он обещает игрокам немало интересных проектов, вроде Edge of Eternity или Total War: Warhammer III.

Напомним, что в 2021 году больше не планируют добавлять новые игры в Game Pass. Все проекты, которые были заявлены к выходу в подписку, уже добавлены.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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