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В 2022 году в Подмосковье планируют построить 50 детских садов

В 2022 году в Подмосковье планируют построить 50 детских садов

В 2022 году в Подмосковье планируют построить 50 детских садов, сообщает РИАМО со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Об этом глава региона заявил в ходе совещания с руководящим составом Правительства Московской области и главами округов.

Часть дошкольных учреждений будут созданы в формате мини-садов.

«На следующий год мы запланировали строительство еще 50 садов, в том числе мини-садов», – сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что это очень востребованные проекты.

# Общество

По материалам: edu.ru

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