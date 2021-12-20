В 2022 году в Подмосковье планируют построить 50 детских садов

В 2022 году в Подмосковье планируют построить 50 детских садов, сообщает РИАМО со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Об этом глава региона заявил в ходе совещания с руководящим составом Правительства Московской области и главами округов.

Часть дошкольных учреждений будут созданы в формате мини-садов.

«На следующий год мы запланировали строительство еще 50 садов, в том числе мини-садов», – сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что это очень востребованные проекты.