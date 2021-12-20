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В 2022 году в Приамурье откроется еще 29 центров «Точка роста»

В 2022 году в Приамурье откроется еще 29 центров «Точка роста»

В 2022 году в Приамурье откроется еще 29 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Амурской области. 

Центры будут созданы в рамках нацпроекта «Образование».

«Создание таких объектов даст возможность детям получать эффективное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям. Важно, чтобы качество образования в небольших населенных пунктах не уступало школам больших городов. На решение этой задачи направлены и другие программы национального проекта «Образование». В рамках него создаем в учебных заведениях цифровую образовательную среду, модернизируем спортивные залы, запустили по малым населенным пунктам мобильные технопарки «Кванториум», принимаются и другие меры поддержки», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Планируется, что к 2024 году «Точки роста» появятся в 220 амурских школах.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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