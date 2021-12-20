В Англии нашли скелеты пяти мамонтов

Вадим Карасев

В холмах Котсуолд-Хилс, в западной части центральной Англии, были обнаружены пять хорошо сохранившихся скелетов мамонтов. Возраст находок оценивается в 220 тысяч лет.

Первые находки костей мамонта сделали палеонтологи-любители Салли и Невилл Холлингворт. Затем была вызвана команда из археологической компании DigVentures, финансируемой фондом Historic England. Найденные скелеты принадлежат двум взрослым степным мамонтам (Mammuthus trogontherii), двум более молодым особям и одному мамонтенку. В гравийном карьере, где были сделаны находки, раскопки еще продолжаются, и палеонтологи считают, что они напали на золотую жилу. Помимо скелетов мамонтов, они уже обнаружили останки других животных, от большерогих оленей до древних навозных жуков, питавшихся пометом мамонта, а также нашли семена и пыльцу растений и каменные орудия неандертальцев. Владеющая карьером компания Hills Group объявила, что ученые получат на проведение раскопок столько времени, сколько им понадобится. Исключительные открытия будут показаны в документальном фильме BBC One «Аттенборо и кладбище мамонтов», который выйдет в эфир 30 декабря. В фильме сэр Дэвид Аттенборо и эволюционный биолог профессор Бен Гаррод посетят раскопки и расскажут о находках.

Фото: Julian Schwanitz/BBC/Windfall Films

Профессор Гаррод назвал эти находки одним из самых важных открытий в британской палеонтологии. «Эти мамонты лежат в земле именно там, где они умерли четверть миллиона лет назад — рядом с невероятными вещами, такими как каменные орудия и улитки, которых они топтали ногами. У нас есть свидетельства того, каким был пейзаж. Мы знаем, какие растения там росли. Мелочи действительно раскрывают контекст этих больших культовых гигантов. Это взгляд назад во времени. Это невероятно важно с точки зрения понимания того, как изменение климата особенно влияет на окружающую среду, экосистемы и биологические виды», — говорит он.



Исследователи полагают, что останки мамонта и артефакты имеют возраст 220 000 лет назад, когда Британия была населена неандертальцами в теплый межледниковый период, известный как MIS7. Последовавшее падение температуры вынудило неандертальцев двинуться на юг острова, и тогда это место представляло собой пышную плодородную равнину, к которой тянулись как животные, так и люди. «Археологические раскопки этого периода редки и имеют решающее значение для понимания поведения неандертальцев в Британии и Европе. Почему здесь умерло столько мамонтов? Могли ли их убить неандертальцы? Что они могут рассказать нам о жизни в Британии ледникового периода? Находки из этого карьера дают нам уникальную возможность ответить на эти вопросы», — говорит Лиза Уэсткотт Уилкинс из DigVentures.



Профессор Бен Гаррод размышляет, почему так много животных погибло на этом месте: «Случилось ли мощное ледниковое наводнение, которое смыло этих бедных животных? Судя по почве, не похоже, чтобы это там произошло. Она очень однородна по всей длине. На них охотились люди? Неандертальцы прятались в тростнике и загоняли их в воду? Возможно. Определенно существует связь между чудесным рубилом и другими каменными инструментами и этими костями. Они раздробили кости и устроили гигантский буфет? Возможно. Или всё дело в трясине? У современных слонов, если их детеныш застревает в болоте, взрослые часто не покидают это место. Они постараются помочь. Это очень густая грязь. Я вырос у моря, у устьев рек, и знаю, что не нужно быть очень тяжелым, чтобы быстро застрять в трясине».