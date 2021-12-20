В Банке Англии призвали к международному сотрудничеству в регулировании криптовалют

Банку Англии следует активизировать переговоры с международными коллегами о регулировании рынка криптовалют. Такое мнение выразила директор по финансам и рискам ведомства Сара Бриден в интервью The Times.

По ее словам, Банк Англии не может самостоятельно собрать необходимые данные о деятельности криптовалютных компаний и нуждается в международном сотрудничестве.

Среди возможных партнеров регулятора Бриден выделила Совет по финансовой стабильности стран G20.

В мае 2021 года глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о рисках потери средств при покупке биткоина, а в июне отверг сходство первой криптовалюты с деньгами.

В том же месяце регулятор задумался о регулировании стейблкоинов, а в октябре не увидел в криптовалютах серьезных угроз для страны и посчитал коллапс рынка «правдоподобным сценарием», указав на необходимость «срочной» разработки нормативно-правовой базы для цифровых активов.

Напомним, в декабре депутаты британского парламента заявили, что биткоин — это не инвестиция, и в отношении криптовалют не должны использоваться соответствующие формулировки.