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В Братске будут судить устроившего пожар в общежитии мужчину

Следователи следственного отдела № 1 СУ Межмуниципального управления МВД России «Братское» окончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ИРкутской области.

Инцидент произошел июне 2021 года в ночное время. Полицейские установили, что после ссоры с одним из жильцов общежития по улице Комсомольская, мужчина поджег одну из комнат. Он использовал бензин.

В результате шести собственникам жилых помещений причинен материальный ущерб на общую сумму более 390 тысяч рублей. Один из потерпевших, спасаясь из пожара, выпрыгнул из окна и получил тяжкие телесные повреждения.

Следователи провели множество экспертиз, в числе которых медицинская, пожаро-техническая, физико-химическая, генетическая, товароведческая. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Братский городской суд.

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По материалам: irk

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