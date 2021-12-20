В Иркутске в ночь на 20 декабря 100 улиц очистили от снега

Во время снегопада, который шел в Иркутске в ночь на 20 декабря, сто улиц очистили от снега. Об этом журналисту IRK.ru сообщили в администрации города.

На линии были задействованы 13 дорожных машин КДМ, которые занимались подметанием и посыпкой, фронтальный погрузчик и семь тракторных щеток. По данным интерактивной карты работы спецтехники на сайте мэрии, утром 20 декабря в городе продолжают очистку улиц 16 машин.