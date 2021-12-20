В Иркутске за руль общественного транспорта сядут Дед Мороз и Снегурочка

Накануне Нового года водители общественного транспорта преобразятся в Деда Мороза и Снегурочку, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. В городе продолжается подготовка к новогодним торжествам. Создать горожанам праздничное настроение готовятся работники муниципальных транспортных предприятий.

МУП «Иркутскавтотранс» уже поздравляет жителей города с наступающим Новым годом и Рождеством. Мониторы, установленные в 80 автобусах, транслируют поздравление от коллектива предприятия. По маршруту №15 накануне Нового года отправится в рейс автобус с празднично украшенным салоном.

Сотрудники МУП «Иркутсгортранс» оформили фасады административных зданий, трамвайное и троллейбусное депо баннерами и праздничной световой иллюминацией. Водители и кондукторы начали украшать салоны транспорта – руководство предприятия объявило конкурс между экипажами. На линии уже вышли шесть празднично украшенных трамваев и четыре троллейбуса.

Сергей Майок, директор МУП «Иркутсгортранс»:

– В ближайшие дни наружная новогодняя иллюминация украсит два трамвайных вагона. Перед самым Новым годом пассажиров ждет сюрприз – одна из вагоновожатых преобразится в Снегурочку, управление троллейбусом возьмет на себя Дед Мороз.