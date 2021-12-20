В Иркутской области 20 декабря ожидается снег и порывистый ветер до 17 метров в секунду

20 декабря в Иркутской области синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер до 10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью -25,-30, днём -18,-23°, местами до -31°. В Чунском, северных и верхнеленских районах ночью до -52.

В Иркутске ожидается переменная облачность, ночью временами небольшой снег, днём без существенных осадков, ветер до 10 метров в секунду. Температура ночью -17,-19, днём до -16.

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