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В Иркутской области 20 декабря ожидается снег и порывистый ветер до 17 метров в секунду

В Иркутской области 20 декабря ожидается снег и порывистый ветер до 17 метров в секунду

20 декабря в Иркутской области синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер до 10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью -25,-30, днём -18,-23°, местами до -31°. В Чунском, северных и верхнеленских районах ночью до -52.

В Иркутске ожидается переменная облачность, ночью временами небольшой снег, днём без существенных осадков, ветер до 10 метров в секунду. Температура ночью -17,-19, днём до -16.

Подробный прогноз на ближайшие пять дней смотрите в разделе «Погода».

Предыдущая новость по этой теме:

Открытие ледовых маршрутов вдоль Байкала откладывается из-за тонкого льда

# Актуальные новости

По материалам: irk

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