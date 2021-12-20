В Иркутской области финансирование программы «Народные инициативы» увеличили на 330 миллионов рублей

В бюджете Иркутской области на 2022 год финансирование проектов по программе «Народные инициативы» увеличили сразу на 330 миллионов рублей. Общий объём средств составит 850 миллионов рублей. Из них на благоустройство общественно-значимых территорий в сельских поселениях дополнительно предусмотрено 122,7 миллиона рублей, сообщила председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Иркутской области, депутат от Чунского района Наталья Дикусарова.

К примеру, в Чунском районе в следующем году акцент в работе будет смещён именно на ремонт учреждений и благоустройство территорий на селе, отметила депутат, пояснив, что крупные объекты образования ремонтируются по госпрограммам, а небольшие школы и садики могут рассчитывать только на местный бюджет и «Народные инициативы». В этом году кровля, окна и система отопления заменены в 13 образовательных учреждениях, и такого масштаба ремонта в районе не было никогда, сообщает пресс-служба Законодательного собрания. .

Николай Хрычов, мэр Чунского района:

— Но пока закрыты самые горячие точки, а внимания требуют и другие социальные объекты. В 2022 году работа продолжится. Пригодится и успешный опыт этого года: материалы закупаются на бюджетные средства и в рамках «Народных инициатив», а ремонт выполняет Служба эксплуатации. Это позволяет экономить на подрядчиках и обеспечить больший охват учреждений.

В планах районной администрации — благоустройство игровых площадок в отдалённых деревнях и сёлах по программе «Народные инициативы», о чём просят жители. Также из-за малонаселенности нет шансов на участие в программах типа «Комфортной городской среды». А по «Народным инициативам» закупают уличные светильники, навесное оборудование для техники, противопожарное оснащение, аппаратуру в досуговые центры.