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В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в крыше

В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в крыше


В Шелеховском районе Иркутской области полиция раскрыла серию краж оборудования для майнинга криптовалют. Об этом сообщили в местном МВД.


По данным следствия, в сентябре неизвестные проникли на дачный участок в селе Баклаши. Они вырезали отверстие в крыше гаража, подняли откатные ворота и украли устройства стоимостью 200 000 рублей.


На следующее утро оперативники задержали троих мужчин в возрасте от 28 до 49 лет. Один из них жил на соседней улице с потерпевшим и знал, что тот занимается майнингом. При обыске его дома полицейские изъяли украденную технику.


В дальнейшем правоохранители установили причастность задержанных к еще четырем кражам ASIC-майнеров общей стоимостью 1,5 млн рублей из частных домов.


Возбуждены уголовные дела. По решению суда обвиняемых заключили под стражу.


Ранее ForkLog сообщал, что 16 жителей Иркутской области отдали мошенникам 2,5 млн рублей в попытке начать майнить.


Напомним, с начала 2021 года в регионе зарегистрировали около 250 фактов хищения оборудования для добычи криптовалют. Совокупный ущерб превысил 76 млн рублей.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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