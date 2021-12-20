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В Иркутской области постаматы СберЛогистики начали работать в салонах Tele2

Сберлогистика расширила географию бесконтактной доставки в Иркутской области и начала сотрудничество с сетью сотовой связи Теле2. В городах Иркутск, Ангарск, Братск, Тайшет, Саянск, Шелехов в ряде офисов компании связи установлены постаматы СберЛогистики, посетители салонов могут получать посылки или заказы из интернет-магазинов, а также отправлять свои посылки в регионы России.

Работа логистического сервиса направлена на создание максимального удобства для жителей регионов при отправке или получении посылки. Забрать заказ из интернет-магазина или отправить посылку самостоятельно без очередей возможно в удобное время. Клиенту поступает SMS с индивидуальным кодом и информацией о том, когда посылку можно забрать в салоне связи Tele2 по указанному адресу. Для открытия ячейки получатель вводит код из SMS на клавиатуре постамата.

Процесс отправки посылок организован по схожему принципу: оформить доставку пользователь сервиса СберЛогистика может в приложении СберБанкОнлайн или на сайте компании. После оплаты клиент получает SMS с кодом, который необходимо ввести для открытия забронированной ячейки. После размещения посылки в меню постамата клиент подтверждает проведенную операцию командой «Загрузил успешно».

Совместный проект с компанией СберЛогистика стал очередным шагом в модернизации розничной сети Tele2 в рамках концепции «Другие правила». Инновационный digital-подход и развитие новых сервисов помогают предлагать клиентам салонов связи услуги за рамками телекома.

Сергей Климаш, первый заместитель генерального директора компании СберЛогистика:
— Мы рады партнерству с таким крупным оператором, как Tele2. Собственная сеть СберЛогистики в офисах Сбера по всей России насчитывает сейчас более 5400 пунктов выдачи заказов и более 9000 постаматов. Такое местоположение точек выдачи понятное и удобное для каждого. При этом компания развивает партнерскую сеть, устанавливая постаматы вне основной локации, тем самым предоставляем клиентам дополнительную возможность получить свой заказ, например, из СберМегаМаркета или отправить посылку близким людям в другой город.

Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:
— Установка постаматов в нашей розничной сети позволит клиентам совместить получение и отправку посылок с решением привычных вопросов, связанных с мобильной связью. Безусловно, пандемия дала толчок к развитию этого направления. Например, при покупке SIM-карт и смартфонов на сайте Tele2 клиенты часто выбирают возможность самостоятельно забрать заказ в ближайшем салоне связи. В октябре по сравнению с январем количество таких заказов увеличилось в 1,4 раза.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:
— Ровно год назад мы говорили о том, как СберЛогистика расширяет географию своего сервиса в Иркутской области и начинает процесс выдачи и отправки посылок через отделения Сбербанка. А сейчас мы говорим уже о расширении сети с помощью партнерских компаний. Экосистема Сбера рассчитана на удовлетворение потребностей населения и развитие логистики, особенно сейчас, когда интернет-торговля наращивает свои обороты, жизненно необходимо. Чем больше у людей есть возможностей для быстрого и комфортного решения бытовых задач, тем качественнее отрабатывается миссия бизнеса — реагировать на спрос населения, предоставлять качественный сервис, быть необходимым. Партнерство с Теле2 ускоряет решение этих задач.

СберЛогистика предоставляет логистические услуги для частных и корпоративных клиентов, включая доставку курьером, через пункты приема и выдачи посылок и постаматы, а также грузоперевозки, складские услуги. Федеральная сеть постаматов Сбера позволяет клиентам эффективно планировать время и ресурсы для получения посылок и покупок.

Воспользоваться постаматами в офисах Теле2 в Иркутской области можно по следующим адресам:

г. Иркутск, ул. Муравьева, д.17
г. Братск, ул. Мира, д.8
г. Ангарск, 8-й микрорайон, д.1
г. Ангарск, 58-й квартал, д.1
г. Саянск, ул. Строителей, д.41
г. Тайшет, ул. Гагарина, д.123
г. Шелехов, 6-й квартал, д.30

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По материалам: irk

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