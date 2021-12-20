В Иркутской областной детской клинической больнице открыли высокотехнологичный оперблок

В Иркутской государственной областной детской клинической больнице открылась самая высокотехнологичная операционная в Сибири и на Дальнем Востоке. Главный врач учреждения, детский хирург Юрий Козлов провел там первую операцию, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Юрий Козлов:

— Сегодня грандиозное событие - мы открываем самую лучшую операционную в Зауралье, и думаю, мы можем претендовать на звание лучшей детской операционной в Российской Федерации. Работа была длительной, а ее качество достигалось путем ежедневных усилий большого количества людей. Мы учли самые тонкие требования современных технологий в обеспечении хирургических комнат и операционных залов. Здесь настоящий оазис медицинской науки и хирургического счастья, а главное - безопасности пациентов и эффективности лечения. Это самый главный лозунг на сегодняшний день в хирургии.

Новый операционный блок площадью 255 квадратных метров построен за шесть месяцев и включает две операционные: эндохирургическую и кардиоторакальную. Помещения оборудованы по последнему слову техники. Открытие операционной позволит увеличить количество операций на 50%, до шести тысяч в год.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

— Мы должны создать максимально комфортные условия для работы врачей. Открытие такой современной операционной является хорошим примеров реализации государственно-частного партнерства. Здесь есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи маленьким пациентам. Под руководством Юрия Андреевича Козлова формируется команда молодых профессионалов. Мы не останавливаемся на достигнутом. Для нас важен следующий этап. Мы будем продолжать заниматься реконструкцией больничного комплекса. В том числе, одна из задач — организовать проживание семей, чьи дети находятся на длительном лечении.

В первом зале хирурги будут выполнятьмалоинвазивные операции без разрезов, через прокол. Это менее травматично для пациентов, чем стандартная хирургия. В операционном зале установлены новые эндохирургические стойки с необходимым оборудованием и двумя LCD-экранами с разрешением 4К. Хирурги будут получать изображения сверхвысокой четкости с камер «изнутри пациента». Мельчайшая детализация изображения оперируемого участка позволит хирургам проводить операции высокого уровня сложности. Цифровые возможности операционной позволяют проводить прямые трансляции и передавать изображения с экранов в любую точку для проведения дистанционного консилиумов с врачами из России и других стран, организовывать образовательные курсы для хирургов и студентов-медиков.

В операционном зале кардиоторакальной хирургии будут проводить операции на сосудах, головном и спинном мозге. Для ангио- и нейрохирургов здесь установлены современные хирургические микроскопы и рентгеновская система, которые позволят проводить операции под четким визуальным контролем. Все технические решения направлены на создание абсолютной стерильности в операционном блоке.

Инициатором проекта выступил Юрий Козлов, а создание нового операционного блока профинансировал основатель и председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов.

Николай Буйнов:

— В этом проекте главное не деньги. Самое главное – это счастливые глаза родителей и здоровые дети. Нашей задачей с Юрием Козловым стало создание точки опоры, которая поможет создать в Сибири современный центр детской медицины мирового уровня. Нам в Иркутске очень повезло с талантливыми людьми – с Юрием Андреевичем и его командой, это хирурги мирового класса. Сегодня мы стали свидетелями операции мирового стандарта, запатентованной во многих странах. А людям, которые могут сделать этот мировой стандарт, нужно давать лучшее оборудование и условия. И делать это вместе – при поддержке общества и государства.

Иркутская областная детская клиническая больница оказывает медицинскую помощь детям Иркутской области. Коечный фонд больницы – 375 мест в стационаре круглосуточного пребывания, из них 45 – дневного. За год в клинике получают лечение более 10 тысяч пациентов, в консультационно-диагностический центр за консультациями обращается более 42 тысяч человек. Более 75% пациентов – жители отдаленных районов Иркутской области, 25 % – Иркутска и Иркутского района. Около 600 пациентов приезжают за помощью из других регионов России и ближнего зарубежья. 750 консультаций оказали специалисты больницы пациентам, находящимся на удаленном мониторинге.

На базе больницы работает единственные в Иркутской области онкологическое отделение, оказывающее помощь детям с злокачественными новообразования и заболеваниями крови, детское отделение диализа. В больнице работает 126 врачей, из них четыре доктора медицинских наук, 13 кандидатов медицинских наук.

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