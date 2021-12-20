В Москве подведут итоги конкурса «Школа без границ»

23 декабря в Москве состоятся финальные испытания Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ».

В заключительный тур прошли 12 финалистов из девяти стран. Им предстоит презентовать свои проекты членам жюри и другим финалистам.

Конкурсные испытания проводятся в смешанном режиме: победители первого тура, которые не смогли приехать в Москву, проведут онлайн-защиту своих работ.

Международное жюри определит четырех победителей, их имена будут объявлены на торжественной церемонии награждения, в которой примут участие финалисты, члены жюри и эксперты, представляющие страны – участницы конкурса.

Участники очного этапа получат именные дипломы и право публикации собственного педагогического проекта в официальном электронном сборнике конкурса, распространяющемся в профессиональном сообществе преподавателей русского языка стран СНГ.

Победители конкурса получат денежный приз в размере 50 000 российских рублей.

Учредитель Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ» – Министерство просвещения РФ.