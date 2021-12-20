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В нескольких муниципалитетах ХМАО из-за сильных морозов отменены занятия для школьников

В нескольких муниципалитетах ХМАО из-за сильных морозов отменены занятия для школьников

В нескольких муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа из-за сильных морозов отменены занятия для школьников, сообщает ТАСС.

«20 декабря в Сургуте занятия первой смены с первого по четвертый класс отменяются из-за холодной погоды», – сообщили в Управлении массовых коммуникаций администрации Сургута. 

Температура воздуха в городе составляет минус 27 градусов, скорость ветра – 6 м/с.

Также из-за 30-градусных морозов отменяются занятия первой смены у школьников 1–8-х классов в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе. В Когалыме, Радужном, Покачах, где температура воздуха составляет от минус 37 до минус 34, отменили занятия первой смены для учеников 1–11-х классов.

# Общество

По материалам: edu.ru

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