В Орловской области в 2022 году 16 педагогов смогут принять участие в программе «Земский учитель»

В Орловской области в 2022 году 16 педагогов смогут принять участие в программе «Земский учитель», сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В реализации мероприятий программы «Земский учитель» в следующем году примут участие 15 общеобразовательных организаций из десяти муниципальных районов Орловской области (Болховский, Глазуновский, Колпнянский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Орловский, Свердловский, Троснянский, Урицкий районы) и города Ливны.

В конкурсный отбор программы «Земский учитель» на 2022 год включены востребованные вакантные должности учителей общеобразовательных организаций региона: английского языка, математики и информатики, биологии и химии, русского языка и литературы, физической культуры, начальных классов.

В 2021 году в программе «Земский учитель» приняли участие 18 педагогов. В их числе учителя математики, русского языка и литературы, английского и немецкого языков, истории и обществознания, биологии и географии, физической культуры, преподаватели основ безопасности жизнедеятельности. Они трудоустроились в 13 сельских школ и три школы городов Мценска, Болхова и Малоархангельска.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.