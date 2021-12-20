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В рамках премии «Цифровые вершины» представят лучшие IT-решения для школьного обучения

В рамках премии «Цифровые вершины» представят лучшие IT-решения для школьного обучения

25 декабря завершается этап отбора финалистов премии «Цифровые вершины», которая проводится при поддержке Минпросвещения России.

Список номинаций премии меняется ежегодно в зависимости от актуальных требований цифровизации. В этом году премия будет вручаться в 11 номинациях.

Номинация «Лучшее IT-решение для школьного обучения» объединит две категории проектов: для воспитания и обучения детей с элементами интерактивного взаимодействия педагога, родителя и ученика (виртуальные лабораторные комплексы, мультимедийные библиотеки цифрового образовательного или воспитательного контента) и для организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных технологий (решения для повышения эффективности административных процедур, система развития методической помощи для педагогов, родителей и учеников).

Номинация «Лучшее IT-решение для дополнительного образования» объединяет сервисы, позволяющие получить дополнительное образование и приобрести новые навыки: онлайн-платформы с образовательными курсами, интерактивные обучающие системы, VR-технологии для обучения на производстве и другие проекты на стыке образования и технологий.

На первом этапе отбор и оценку проектов проведет экспертный совет Минцифры России совместно с экспертами профильных министерств. В финале проекты оценит жюри, состоящее из управленцев со всей страны.

Финальный этап премии «Цифровые вершины» пройдёт в январе 2022 года в рамках Гайдаровского форума, где будут определены лучшие проекты в каждой из номинаций.

Подробная информация размещена на сайте.

Премия IT-проектов «Цифровые вершины» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В 2021 году она будет вручаться в следующих номинациях:
– «Лучшее IT-решение для школьного обучения»;
– «Лучшее IT-решение для высшего образования»;
– «Лучшее IT-решение для дополнительного образования»;
– «Лучшее IT-решение для здравоохранения»;
– «Лучшее IT-решение для транспорта»;
– «Лучшее IT-решение для комфортной и безопасной жизни»;
– «Лучшее IT-решение для умного города»;
– «Лучшее IT-решение для малого бизнеса»;
– «Лучший государственный сервис»;
– «Лучшее IT-решение для энергетики»;
– «Опора цифровизации».

# Общество

По материалам: edu.ru

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