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В Роспотребнадзоре РФ изучают опыт других стран по штрафам за отказ от вакцинации от COVID-19

В Роспотребнадзоре РФ изучают опыт других стран по штрафам за отказ от вакцинации от COVID-19
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За сутки в Иркутской области зафиксировали 580 новых случаев COVID-19

Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. Однако нужно посмотреть, насколько его возможно применить в РФ, заявила 19 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Мы изучаем опыт штрафов за отказ от вакцинации против ковида разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», - сказала Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».

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По материалам: irk

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