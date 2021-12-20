В сентябре 2022 года в Иркутской области пройдет 500 избирательных кампаний

Свыше 500 муниципальных кампаний запланировано в Иркутской области на 11 сентября 2022 года. Будут избираться новые составы 287 муниципальных дум, среди которых думы Жигаловского и Усольского районов, города Бодайбо и района, Саянска, Тайшета, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, Шелехова. Кроме того, запланированы довыборы депутатов пяти муниципальных дум, всего будут замещаться 2 707 мандатов, сообщает пресс-служба Избиркома Иркутской области.

Также состоятся выборы 221 главы муниципалитета и шести мэров. Будут избираться мэры Жигаловского, Слюдянского, Тулунского и Усольского районов, города Бодайбо и района, Усолья-Сибирского.