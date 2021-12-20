В Шелеховском районе с поличным задержали убившего кабаргу браконьера

В Шелеховском районе полицейские и работники лесничества с поличным задержали браконьера, сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области. До места незаконной охоты правоохранителям вместе с представителями лесничества пришлось более полутора часов добираться на технике повышенной проходимости.

Кроме мяса убитой кабарги, в рюкзаке браконьера полицейские нашли и изъяли шесть силков для отлова животных. Такой способ охоты категорически запрещен.

Убийство животного задержанный объяснил необходимостью добычи мяса ради пропитания. Однако специалисты считают что мужчина хотел добыть струю кабарги, которая является одним из самых дорогих продуктов животного происхождения.

Ранее судимого 56-летнего уроженца Качугского района задержали и доставили в полицию. Останки животного направлены на экспертизу. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дело за незаконную охоту.

Справка: струя кабарги – продукт жизнедеятельности самца низкорослого безрогого оленя. Этот продукт добывают из мускусной железы животного, расположенной на его брюхе между грудиной и наружными половыми органами. Средство широко используется в сфере нетрадиционной медицины и парфюмерной промышленности.